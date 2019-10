Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère brésilien de l’Economie a annoncé les conclusions du réexamen à l’extinction (sunset review) sur les mesures antidumping appliquées aux produits en acier inoxydable laminé à froid en provenance de Chine, d’Allemagne, de République de Corée, de Finlande, de Taïwan (Chine) et du Vietnam.

Selon ces conclusions, les mesures antidumping sur les produits en provenance du Vietnam, d’Allemagne, de Finlande et de République de Corée seront levées. Celles appliquées aux produits de Chine et de Taïwan (Chine) seront prolongées.

Les produits vietnamiens exportés vers le Brésil subissaient un droit anti-dumping de 568,27 dollars la tonne.

A la nouvelle de ces conclusions, l’Autorité des recours commerciaux du ministère de l’Industrie et du Commerce a continué de recommander aux exportateurs de respecter pleinement et strictement les réglementations du Vietnam et du Brésil concernant le principe d’origine. -VNA