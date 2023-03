Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le boxeur Nguyên Ngoc Hai a battu par knock-out le Thaïlandais Campee Phayom, samedi 25 mars à Hô Chi Minh-Ville, lors du plus grand tournoi de boxe professionnelle du Vietnam "LEAD: Born to Lead" pour remporter le titre de super léger d’Asie du Sud du World Boxing Association (WBA)

Le boxeur Nguyên Ngoc Hai (en gant rouge) aux prises avec le Thaïlandais Campee Phayom. Photo: VNA



Born to Lead est le plus grand tournoi de 2023 dans la ville en général et au Vietnam en particulier, rassemblant les meilleurs boxeurs du Vietnam et du continent pour défendre leurs titres et se battre pour leurs ceintures WBA.

À cette occasion, trois combats pour le titre WBA sont organisés au même endroit pour la première fois, les meilleurs boxeurs vietnamiens Truong Dinh Hoàng et Lê Huu Toan cherchant à défendre leurs titres tandis que Nguyên Ngoc Hai se bat pour sa première ceinture de sa carrière.

Truong Dinh Hoang a défendu avec succès son titre de poids super moyen (76 kg) après avoir battu Dae Huyn Beak, qui est le n°1 sud-coréen et le n°11 de la WBA Asie.

Cependant, Lê Huu Toan a échoué à conserver son titre de poids minimum WBA pour la deuxième fois après s’incliner face au Philippin Garen Diagan.

"Born to Lead" est le deuxième événement de la série de boxe pro LEAD organisée dans la mégapole du Sud. La série devrait atteindre les normes internationales et devenir une base solide pour que les combattants vietnamiens s’intègrent dans l’arène mondiale. – VNA