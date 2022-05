Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Alors que les industries de l’aviation et du tourisme ont fortement rebondi, la Compagnie par actions de l’aviation Vietjet a démarré 2022 sur les chapeaux de roues, affichant une augmentation annuelle de 113% en bénéfice avant impôt au premier trimestre.

Un avion de Vietjet. Photo: vietjetair.com

L’entreprise a attribué cette performance impressionnante à la reprise rapide du transport de passagers et à l’activité de fret en constante croissance, qui ont respectivement bondi de 76% et 94% au premier trimestre.

Au cours de la période considérée, les revenus consolidés de Vietjet ont atteint 4,522 billions de dôngs (environ 197 millions de dollars) tandis que le bénéfice après impôts était de 244 milliards de dôngs, respectivement en hausse de 12% et 98% par rapport à l’année précédente.

Les secteurs de l’aviation et du tourisme du Vietnam ont entièrement rouvert depuis la fin de l’année dernière pour répondre à la demande croissante de voyages. Au cours du premier trimestre de 2022, Vietjet a repris l’ensemble de son réseau domestique ainsi que des services internationaux réguliers. Elle a opéré un total de 20.000 vols avec plus de 3 millions de passagers à bord sur 60 liaisons nationales et internationales.

Vietjet a également transporté plus de 12.500 tonnes de fret au cours des trois premiers mois de cette année.

Photo: vietjetair.com

Selon ses états financiers audités de 2021, la société mère a réalisé un chiffre d’affaires de 9.065 milliards de dôngs, le bénéfice après impôt audité ayant augmenté de 91% par rapport aux états financiers compilés grâce à des gains dans les activités financières.

Pendant ce temps, les revenus consolidés et le bénéfice après impôts de Vietjet en 2021 ont atteint respectivement 12,875 billions de dôngs et 80 milliards de dôngs. La hausse des coûts liés aux impôts sur le revenu différés a entraîné un bénéfice après impôts consolidé inférieur à celui des états compilés de 2021.

Au 31 décembre 2021, les actifs totaux de Vietjet s’élevaient à environ 51.654 milliards de dôngs. Son ratio d’endettement est resté à 0,9 tandis que le ratio de liquidité était à 1,6, ce qui était considéré comme de bons indicateurs dans l’industrie aéronautique.

L’année dernière, la compagnie aérienne a opéré près de 42.000 vols sur son réseau, transportant plus de 5,4 millions de passagers et plus de 66.000 tonnes de fret. – VNA