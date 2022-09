Hanoi (VNA) - Dans la liste des 50 meilleurs plats de rue d'Asie élus par CNN figure le banh mi (sandwich à la vietnamienne), le café glacé et le pho (soupe de nouilles au bœuf ou poulet).

"Une combinaison classique de porc, de légumes marinés, de coriandre, de piment et d'une couche de pâté pris en sandwich par un pain croustillant et spongieux" est la description extrêmement attrayante de CNN du banh mi (sandwich à la vietnamienne) dans le top des 50 plats de rue à essayer en Asie.Selon CNN, les Français ont peut-être importé la baguette au Vietnam, mais le célèbre banh mi d'aujourd'hui est une création unique des Vietnamiens.Avec un banh mi croustillant, un café glacé est une excellente combinaison pour entamer une conversation avec de nouveaux amis.Servis par des marchands ambulants ou dans des bars chics, le café glacé est un mélange de lait concentré, de glaçons et, bien sûr, de café. Il se déguste partout : dans les hôtels les plus cossus jusqu'aux buvettes de trottoir .

Selon CNN, "très peu d'aliments de rue dans le monde peuvent rivaliser avec le pho vietnamien". Photo: TN

L'indispensable dans cette liste est le "pho". Selon CNN, "très peu d'aliments de rue dans le monde peuvent rivaliser avec le pho vietnamien".Le pho est célèbre pour son bouillon riche et aromatique, ses nouilles moelleuses et sa viande tendre (bœuf ou poulet). Ce plat est généralement servi avec du piment frais, du citron, de la sauce pimentée et parfois des germes de soja. Les clients peuvent ajuster l'assaisonnement eux-mêmes pour obtenir un délicieux bol de pho.Au cours de la dernière décennie, la cuisine vietnamienne a été continuellement honorée par les médias internationaux. Depuis 2014, le banh mi vietnamien a créé une nouvelle "fièvre" de l'alimentation de rue dans le monde entier, entrant dans le top 20 des meilleurs aliments de rue au monde selon un sondage du Huffington Post. La même année, le site web du National Geographic a également inclus le bun cha de Hanoi dans sa liste des 10 meilleurs aliments de rue au monde.En 2015, CNN Travel a mis le nem dans sa liste des plats préférés des touristes. Le pho et les rouleaux de printemps sont également classés par CNN dans sa liste des 50 meilleurs plats du monde. Début 2017, la chronique voyage du journal The Telegraph a classé Hanoï 2ème parmi les 18 villes à la cuisine la plus attrayante au monde... - CPV/VNA