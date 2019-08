Truong Quoc Huy (debout), vice-président du Comité populaire de Ha Nam, lors de la rencontre avec la délégation du gouvernement bangladais. Photo: VNA



Ha Nam (VNA) - Une délégation du gouvernement bangladais conduite par Md. Shahidul Alam du ministère du Bien-être des expatriés et de l'Emploi à l'étranger, a eu lundi une séance de travail avec les dirigeants du Comité populaire de la province de Ha Nam (Nord).

La visite avait pour but d'étudier les expériences de Ha Nam en matière de gestion administrative, de promotion des investissements et du tourisme, a déclaré Md. Shahidul Alam.

La délégation bangladaise a également souhaité s'informer sur le développement économique, notamment dans le secteur agricole, et rechercher des possibilités d'élargir la coopération entre le Bangladesh et le Vietnam en général et entre les localités bangladaises et la province de Ha Nam en particulier.

Le vice-président du Comité populaire provincial Truong Quoc Huy a informé la délégation bangladaise de la réforme administrative, de la promotion des investissements et du tourisme de Ha Nam.

Ha Nam a mis en service son centre d'administration publique en juillet 2017, au service des organisations et des habitants. La province a créé un centre de soutien aux entreprises étrangères et élaboré une stratégie spécifique dans l'appel aux investissements.

Lors de la réunion, les autorités de Ha Nam ont répondu à des questions concernant le recrutement de cadres, le fonctionnement du centre d'administration publique, etc.



La délégation bangladaise s'est ensuite rendue au centre d'administration publique de Ha Nam et dans le district de Kim Bang où elle a visité le Comité populaire de la commune de Thanh Son et la zone touristique de Tam Chuc dans le bourg de Ba Sao. -VNA