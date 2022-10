Pour les Thai, le xoè est aussi indispensable que le riz et l’eau. Intéressons-nous aujourd’hui à l’aspect musical du xoè.

Lorsque vient la saison des pluies, les ruisseaux se remplissent et les plantes bourgeonnent. Les Ma dans la province de Lâm Dông organisent alors une cérémonie pour remercier leur génie de la forêt.

Le studio ART TREE et ICEP-Hanoi Classy JSC organisent un concours de peintures pour enfants avec le message "J'aime le Vietnam".

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a exhorté à perfectionner les politiques et lois pour mieux gérer et accélérer le développement du secteur du livre et en faire une industrie moderne.