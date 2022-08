Un cours de vietnamien à la ville d'Ekaterinbourg, en Russie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a signé mercredi 3 août une décision selon laquelle le 8 septembre sera la journée de la langue vietnamienne à l’étranger.

Il s’agit d’un projet visant à encourager les Vietnamiens résidant à l’étranger, en particulier les jeunes à utiliser et à préserver leur langue d’origine.

Le projet permettra d’honorer les organisations et les particuliers ayant des contributions importantes à la préservation de la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger. Il aidera également à améliorer la qualité de l'enseignement de la langue vietnamienne et à encourager l’administration et les établissements scolaires locaux à introduire la langue vietnamienne dans leur programme d'enseignement.

Le projet sera mis en oeuvre pour la période 2023-2030, et en parallèlement avec la stratégie de diplomatie culturelle d’ici 2030 promulguée par le Premier ministre le 30 novembre 2021.

Ouverture d'un cours de vietnamien à l'école de langue 251 dans la ville de Kiev, en Ukraine. Photo: VNA



Une série d’activités seront organisées en l’honneur de cette journée, dont la célébration de la Journée en l’honneur de la langue vietnamienne le 8 septembre, un concours de l’ambassadeur de la langue vietnamienne à l’étranger, des concours sur la langue vietnamienne, un programme artistique intitulé "Vietnamien bien aimé" au Vietnam ou à l’étranger, des colloques sur l’enseignement et l’apprentissage de la langue vietnamienne, etc.

En outre, seront également prévus des programmes visant à distinguer et encourager des individus, familles, organisations et associations pour leurs contributions actives à la préservation et à la promotion de la langue vietnamienne dans la communauté.

Un portail au service de l’enseignement en ligne de la langue vietnamienne pour les Vietnamiens à l’étranger sera officiellement lancé sous l'égide de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï. -VNA