L'ambassadeur du Vietnam en Israël Do Minh Hung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les ambassades du Vietnam en Israël et en République de Corée ont organisé mardi soir des cérémonies pour marquer le 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et le 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989), et pour présenter l'édition 2019 du Livre blanc sur la défense nationale.

Dans la ville de Tel Aviv, l'ambassadeur du Vietnam en Israël Do Minh Hung a affirmé que la force militaire et de défense du Vietnam est construite sur la base de la force synthétique de la nation, du bloc de grande union nationale et du système politique.

Il a remercié le gouvernement, le Parlement et le peuple israéliens comme ceux d'autres pays pour leurs aides accordées au Vietnam dans son œuvre de libération nationale, de développement et d'intégration internationale.

La cérémonie tenue en République de Corée a vu la participation de l'ambassadeur du Vietnam Nguyen Vu Tu, de l'attaché militaire du Vietnam Dinh Hung Tuan et du représentant du ministère sud-coréen de la Défense Lee Sang-hun.

Le colonel Dinh Hung Tuan a souligné que la défense nationale est une défense du peuple, par le peuple et pour le peuple. Lors de ces 75 ans de développement, l'Armée populaire du Vietnam a enregistré de nombreuses réalisations importantes et est toujours prête à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam.

Actuellement, le Vietnam a établi les relations de défense avec plus de 80 pays et organisations internationales et 32 bureaux de l'attaché de défense du Vietnam au sein de 32 pays et de l'ONU.

Les relations de défense entre le Vietnam et la République de Corée ne cessent de se développer, notamment dans la sécurité maritime.

En outre, les contenus principaux dans le Livre blanc sur la défense nationale ont été présentés lors des cérémonies.

Ce livre vise à renforcer la confiance et la compréhension entre le Vietnam et les autres pays du monde, tout en renforçant la coopération en vue de résoudre les questions de sécurité émergentes pour la paix, la stabilité et le développement de l’humanité.

Ce livre, publié en vietnamien et en anglais, comprend trois parties principales: contexte stratégique et politique de défense nationale ; mise en place de la défense nationale populaire ; Armée populaire du Vietnam et milice d'autodéfense. -VNA