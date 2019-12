Lors de la cérémonie. Photo: VNA Lors de la cérémonie. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Thaïlande a solennellement organisé la soirée du 11 décembre à Bangkok une cérémonie de célébration du 75e anniversaire de la fondation l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989), et de présentation l’édition 2019 du Livre blanc sur la défense nationale.

L’événement a vu la présence du général Suchart Nongbua, secrétaire du ministre thaïlandais de la Défense, des représentants du ministère thaïlandais de la Défense, des délégations diplomatiques et attachés de défense de différents pays en Thaïlande, et ainsi des Vietnamiens vivant en Thaïlande.

S'exprimant lors de la cérémonie, le sous-colonel Phan Huu Thang, attaché militaire vietnamien en Thaïlande, a passé en revue l'histoire de la fondation et du développement de l'Armée populaire du Vietnam. Le Vietnam a établi des relations de défense avec plus de 80 pays et organisations internationales et a créé 32 agences d'attachés de défense dans 32 pays et à l'ONU.

Il a informé des préparatifs du Vietnam pour sa présidence de l’ASEAN en 2020 et son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unis entre 2020 et 2021.

Le Livre Blanc sur la défense nationale du Vietnam 2019 a été présenté lors de la cérémonie. Une édition du livre a été offerte au général Suchart Nongbua par l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Nguyen Hai Bang. -VNA