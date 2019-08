Hanoi, 17 août (VNA) - Le 6e forum national de l’enfance a eu lieu samedi, 17 août à Hanoï, sous les auspices du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et de la Commission de la Culture, de l’Education, de la Jeunesse, de l’Adolescence et de l’Enfance de l’Assemblée nationale.

Photo d'illustration : VNA

Les enfants présents ont été invités à faire part de leurs préoccupations et de leurs attentes.

«Les autorités compétentes doivent prendre des mesures pour venir en aide aux enfants victimes d’abus sexuels en veillant à leur confidentialité. Il faut punir les contrevenants et les empêcher de récidiver. Les parents doivent communiquer davantage avec leurs enfants, devenir leurs amis et rapporter systématiquement aux services compétents tous cas d’abus. Nous attendons également des écoles qu’elles organisent des séances d’éducation sur la santé génésique et nous renseignent sur les comportements à adopter pour prévenir les abus», a déclaré Nguyên Huu Sang, représentant des enfants de Cân Tho (Sud).

Présent au forum, le vice-premier ministre Vu Duc Dam a assuré que le gouvernement restait à l’écoute des enfants.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Da, au Forum. Photo: VOV

«Vos grands-parents, vos parents et vos enseignants souhaitent que vous puissiez vivre dans les meilleures conditions possibles. Et nous attendons que vous appliquiez les enseignements que le Président Hô Chi Minh a laissés aux enfants. Pour notre part, les autorités compétentes, nous devons agir par des mesures concrètes pour matérialiser les souhaits que les enfants ont exprimés lors de ce forum», a lancé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. – VOV/VNA