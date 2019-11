La cérémonie d'ouverture du 5ème programme d'échange culturel et commercial Vietnam-Japon à Can Tho. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Le 5ème programme d'échange culturel et commercial Vietnam-Japon, célébrant le 45ème anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, a débuté le 29 novembre dans la ville de Can Tho au Sud.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président du comité populaire municipal, Dao Anh Dung s’est déclaré réjoui du développement vigoureux et intégral de l’amitié et de la coopération bilatérale dans tous les domaines, affirmant que le Japon était un partenaire fiable et important du Vietnam.

Les autorités municipales s'efforcent de promouvoir activement la coopération et l’amitié avec des partenaires et localités japonais dans de nombreux domaines, a-t-il déclaré.

Via ce programme d’échange, Can Tho espère que les relations entre les deux pays seront renforcées et qu’elles serviraient d’une passerelle pour attirer plus de touristes japonais à Can Tho, a-t-il ajouté.

Kwaue Junichi, consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que cet événement permettait à des habitants et entreprises de Can Tho de se renseigner sur la culture japonaise et d’étudier des possibilités de réaliser des projets commerciaux communs dans l’avenir.

L'événement de quatre jours rassemble 136 stands de plus de 200 entreprises japonaises qui présentent des produits agricoles, touristiques, alimentaires, biens de consommation…

Dans le cadre de ce programme, seront organisés un forum d’affaires Vietnam-Japon, un salon de l’emploi et un séminaire sur la promotion du tourisme. -VNA