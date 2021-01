Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân ont remis le prix spécial. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des prix de la 5e édition du Prix national du journalisme sur l'édification du Parti (Marteau et Faucille d'or 2020) a eu lieu le 13 janvier, à Hanoï, en l'honneur du 91e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février).

La cérémonie a été honorée de la présence du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, de la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân ainsi que d’autres dirigeants du Parti et d’Etat.

Un ensemble de photos de la VNA remporte le prix B. Photo: VNA



Le Prix annuel « Marteau et Faucille d’or » est organisé par le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), en collaboration avec le journal Nhân Dân (Peuple), le magazine du PCV, la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et l’Association des journalistes vietnamiens, visant à honorer les œuvres de presse remarquables sur l’édification du Parti.

Les lauréats du prix A. Photo: VNA



Le jury a attribué un prix spécial, cinq prix A, dix prix B, 16 prix C et 27 prix d'encouragement.

Le Département de photographie de presse et le journal électronique VietnamPlus de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) se sont vus décerner un prix A sur la lutte contre l’épidémie de COVID-19 au Vietnam et un prix B sur l’édification du Parti, et un prix d’encouragement.

Cao Thuy Duong du journal électronique VietnamPlus de la VNA reçoit le prix d'encouragement. Photo: VNA



Selon le Comité d’organisation, les auteurs ont traité plusieurs sujets : la préparation du 13e Congrès national du PCV, la lutte et la prévention anti-pandémiques, la gestion des catastrophes naturelles, etc.

En outre, le comité d’organisation a aussi reçu un certain nombre d'articles portant sur la construction et le réajustement du Parti sur le plan politique, idéologique, d'organisation et de moralité ; la sélection du personnel pour le 13e Congrès national du Parti ; les leçons tirées des congrès du Parti à tous les niveaux ; la réforme dans l'évaluation des cadres ; la lutte contre les lobbies du pouvoir ; la sélection des personnes talentueuses et morales…

Le permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam Trân Quôc Vuong s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA



S’exprimant à la cérémonie, le permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam Trân Quôc Vuong a estimé les contributions de la presse au travail d’édification du Parti et félicité les auteurs lauréats et les personnes ayant contribué considérablement au succès du Prix.

Les auteurs primés. Photo: VNA



Les oeuvres ont contribué à aider les habitants à consolider leur confiance envers le Parti ; à mieux comprendre les options et les politiques du Parti et de l’Etat, notamment dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19, le règlement des conséquences causées par les catastrophes naturelles, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et les cadres, les journalistes de la VNA. Photo: VNA



A cette occasion, le président de la Commission centrale de l'organisation du Parti Pham Minh Chinh a déclaré le lancement de la 6e édition du Prix « Marteau et Faucille d'or 2021 ». -VNA