Exportations de riz vietnamien. Photo: VNA

Vinh Long (VNA) - Le 5e festival du riz vietnamien s’est ouvert le 7 janvier dans la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong.

Au programme: un séminaire scientifique sur le développement de la production rizicole, un concours de riz, une exposition sur la riziculture au Vietnam et une foire agricole.

L’objectif principal est d’aider les entreprises agricoles à surmonter les obstacles et à valoriser la qualité du riz vietnamien sur le marché national et à l’international.

Le riz du Vietnam est exporté vers plus de 150 pays et territoires. En 2020, le Vietnam en a exporté 6,15 millions de tonnes, d'un chiffre d'affaires de 3,07 milliards de dollars, en baisse de 3,5% en volume et en hausse de 9,3% en valeur par rapport à 2019.

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le label «riz vietnamien» est reconnu sur une vingtaine de marchés étrangers, dont l’Indonésie, la Russie, la Chine, la Norvège, le Brunei et des pays africains. –VNA