Hanoi, 18 juin (VNA) - Le 5e dialogue sur l’océan placé sous le thème « La coopération de l’ASEAN en mer Orientale» a eu lieu le 18 juin à Hanoi.

Panorama du 5e dialogue sur l’océan. Photo : VNA

Organisé conjointement par la fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS en Allemagne), l’ambassade d’Australie à Hanoi, et le Fonds d’aide pour l’étude de la mer Oriental, ce dialogue a attiré la participation de près de 100 délégués de une trentaine d’organes de représentation étrangers et des organisations internationales, des experts et correspondants.

Quatre intervenants principaux d'Instituts de recherche de Malaisie, des Philippines, de Singapour et des États-Unis, ainsi que des experts ont évalué le rôle de l'ASEAN dans la gestion des litiges et la promotion de la coopération régionale, examiné l'état actuel de la coopération maritime dans le cadre des mécanismes dirigés par l'ASEAN et étudié les propositions visant à améliorer l'efficacité de la participation de l'ASEAN en mer Orientale dans les années à venir.

Peter Girke, représentant de la KAS, a estimé qu’une série de dialogue sur l’océan était un forum en vue de discuter de la stratégie à adopter pour faire progresser la coopération régionale, établir des priorités pour les points de vue communs et construire la confiance via le règlement des problèmes moins sensibles, tels que la pollution de l’environnement et la diminution des ressources halieutiques.

Peter Girke a estimé que si cette approche progresse, les pays de la région seront plus faciles à résoudre les défis et les conflits à long terme.

L’ambassadrice adjointe de l’Australie au Vietnam, Rebbeca Bryant, a hautement apprécié cet événement et affirmé que l’Australie s’engage à soutenir le rôle central d l’ASEAN dans la région Indo-pacifique en félicitant les contributions importantes de l’ASEAN dans le maintien de la sécurité et de la stabilité au cours de ces 50 dernières années.

S’exprimant à la veille de cet événement, le docteur Le Hai Binh, recteur adjoint de l’Académie diplomatique du Vietnam, a souligné que le 5e dialogue sur l’océan placé sous le thème « La coopération de l’ASEAN en mer Orientale» contribuerait à renforcer la conception commune de la communauté sur les activités extérieures dans l’avenir. - VNA