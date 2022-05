Conférence de presse sur le 4e Forum économique du Vietnam. Photo: VGP

Hanoï (VNA) - Le 4e Forum économique du Vietnam aura lieu le 5 juin à Ho Chi Minh-Ville, sous le thème « Edifier une économie indépendante, autonome et associée à une intégration économique renforcée dans la nouvelle situation ».

Cet événement, organisé par la Commission économique du Comité central du Parti, en coopération avec le gouvernement et le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, réunira des représentants des ministères, organes centraux et locaux, organisations internationales, ainsi que des chercheurs et hommes d’affaires.

C’est ce qu’a annoncé Nguyen Thanh Phong, chef adjoint de la Commission économique du Comité central du Parti, lors de la conférence de presse sur le prochain forum, donnée le 31 mai à Hanoï.

Selon lui, le forum comprendra une séance plénière – débat de haut niveau et trois séances thématiques.

La séance plénière sera consacrée à plusieurs questions, telles que les opportunités et défis du Vietnam dans l’économie mondiale actuelle, la formation des ressources humaines en technologies numériques…

Les séances thématiques porteront sur le développement d’une chaîne d'approvisionnement stable en main-d'œuvre après la pandémie de COVID-19, le développement des marchés des capitaux et de l’immobilier, ainsi que l’innovation technologique, la transformation numérique et la diversification des chaînes d'approvisionnement.

Les trois éditions précédentes avaient été organisées à Hanoï. Ce sera la première fois que le Forum aura lieu à Ho Chi Minh-Ville, centre économique du pays, a indiqué Nguyen Thanh Phong, ajoutant que cela transmettra le message sur la forte reprise et le développement de Ho Chi Minh-Ville et, plus généralement, du Vietnam.-VNA