Le secrétaire du ministère du Secrétariat d'État Setya Utama lors de la cérémonie de remise de la voiture Hyundai IONIQ 5 le 17 avril 2023. Photo : ANTARA



Jakarta, 19 avril (VNA) - Le gouvernement indonésien encouragera l'utilisation des véhicules électriques (VE) lors du 42e sommet de l'ASEAN, qui se tiendra du 9 au 11 mai à Labuan Bajo, dans l'est de Nusa Tenggara.Jusqu'à présent, le secrétariat du ministère d'État a reçu 13 unités BMW iX de PT BMW Indonesia qui seront embarquées par les chefs des États membres de l'ASEAN. En outre, 117 voitures Hyundai IONIQ 5 serviront de véhicules d'exploitation pour les ministres, les responsables du protocole et les agents de sécurité, ainsi que de voitures de sécurité pendant le sommet.Le président-directeur général de PT Hyundai Motors Indonesia, Woojune Cha, a déclaré que l'initiative devrait aider l'Indonésie à accueillir le sommet de l'ASEAN. Auparavant, Hyundai a également fourni des véhicules pour le sommet du G20 qui s'est tenu à Bali l'année dernière.Plus tôt le 13 avril, le secrétaire du ministère du Secrétariat d'État, Setya Utama, a affirmé que le pays avait toujours fait des efforts pour promouvoir l'énergie verte grâce à l'utilisation des véhicules électriques dans des activités d'envergure internationale, notamment le 42e sommet de l'ASEAN à Labuan Bajo.L'utilisation de voitures électriques lors d'événements internationaux fait désormais partie de la politique du gouvernement indonésien visant à soutenir l'industrie de la voiture électrique pour pouvoir développer l'utilisation de l'énergie verte et bleue en Indonésie, a-t-il noté. - VNA