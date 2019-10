Du 19 au 30 octobre, une délégation de Hanoï, conduite par la secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du Parti, Ngo Thi Thanh Hang, a effectué des visites officielles en Argentine et au Pérou.

L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a participé à une séance sur « Les Femmes et la Paix et la Sécurité » à New York.