Hanoï (VNA) - Le 37e Forum annuel des hauts officiels (SOM) ASEAN-Japon s'est tenu le 20 juin, avec la participation des chefs des SOM des pays de l’ASEAN et du Japon, dont l'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim du SOM ASEAN Vietnam.

L'ambassadeur Vu Ho a affirmé que la coopération économique, commerciale et d’investissement était un pilier essentiel du partenariat ASEAN-Japon, soulignant la nécessité de donner une forte impulsion pour accélérer le processus de reprise globale et de croissance durable dans la conjoncture difficile actuelle.

Dans les temps à venir, l'ASEAN et le Japon doivent se soutenir mutuellement pour mettre en œuvre activement et efficacement des programmes de coopération et des initiatives de relance ; promouvoir les échanges commerciaux et d'investissement ; renforcer les chaînes d'approvisionnement, le commerce multilatéral et les liens économiques régionaux. L'ambassadeur Vu Ho a suggéré que la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux parties devaient contribuer aux efforts visant à promouvoir une croissance inclusive, un développement équitable et durable à l'échelle régionale en général et dans les sous-régions en particulier, dont la sous-région du Mékong.



L’ambassadeur vietnamien a souligné l'importance d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, notamment dans les zones maritimes telles que la Mer Orientale et la Mer de Chine orientale, réaffirmant la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale et la détermination de l'ASEAN et de la Chine à respecter pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et à édifier avec succès le Code de conduite en Mer Orientale, conformément au droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dans l’effort d’édifier la Mer Orientale comme la zone maritime de paix, de coopération et de développement.

Lors du forum, les participants ont pris note de l'annonce du président de l'ASEAN 2022, le Cambodge, sur le plan d'organiser la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN - Japon, à l'occasion de la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et des réunions connexes à Phnom Penh, du 31 juillet au 6 août. - VNA