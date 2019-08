Binh Dinh (VNA) – Le 2e Festival international "Quintessence des arts martiaux traditionnels vietnamiens" a débuté mercredi 7 août dans la province de Binh Dinh (Centre), mettant aux prises 1.253 athlètes de 15 pays et territoires du monde entier.

Photo: VOV

L’événement a été organisé conjointement par le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme et la Fédération des arts martiaux traditionels du Vietnam dans le cadre du 7e Festival international des arts martiaux traditionnels vietnamiens - Binh Dinh 2019.



Il est destiné à exploiter et à conserver la richesse et la diversité des arts martiaux traditionnels vietnamiens et en même temps à susciter les patrimoines cachés dans le trésor des arts martiaux traditionnels du pays.

Photo: VOV

Ce festival vise également à offrir un terrain de jeu attractif et utile aux écoles et aux clubs d’arts martiaux dans le pays et à l’étranger, et une opportunité d’explorer les valeurs culturelles de la terre et des hommes de Binh Dinh, ce qui contribue à la promotion du tourisme local.

Le directeur adjoint dudit département, Nguyên Minh Doan, a déclaré que le deuxième festival a attiré 1.253 athlètes de 15 pays et territoires du monde entier pour disputer 152 ensembles de médailles. Le Vietnam compte 47 équipes, dont 28 de la province de Binh Dinh, a-t-il ajouté.

L’événement se déroulera jusqu’au 11 août dans la ville de Quy Nhon, les districts de Tây Son et Tuy Phuoc et la cité municipale de An Nhon.

Le Vietnam possède un immense trésor d’arts martiaux traditionnels avec plus d’une centaine d’écoles différentes, dont beaucoup sont mondialement connues, notamment des écoles Binh Dinh, Nhat Nam, Tan Khanh-Ba Tra, Bach Ho, Binh Dinh Sa Long Cuong et Vovinam.

Binh Dinh est considéré comme le berceau des arts martiaux traditionnels, héritage de la quintessence de l’école d’arts martiaux Tay Son, transmis de génération en génération. Beaucoup de maîtres talentueux vietnamiens et étrangers ont été formés dans des clubs d’arts martiaux de cette province. – VNA