La délégation des dirigeants au mausolée du Président Ho Chi Minh. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - A l’occasion du 72e anniversaire de la Journée des Invalides et des Morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet), vendredi matin, une délégation du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, de l’Etat, du gouvernement, de l’Assemblée nationale (AN), du CC du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) est allée fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son et rendre hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée.

La délégation comprenait le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan, le président du CC du FPV Tran Thanh Man, ainsi que d'autres anciens dirigeants et vétérans révolutionnaires.

La gerbe de fleurs déposée au mémorial des martyrs pour la Patrie portait l’inscription « Se souvenir à jamais des héros morts pour la Patrie » , et l'autre portant l'inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Ho Chi Minh" a été déposée devant son mausolée.

Dans la même matinée, les délégations de la Commission militaire centrale du ministère de la Défense, du Comité du Parti du ministère de la Sécurité publique, du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du FPV de Hanoï… sont également venus rendre hommage aux Morts pour la Patrie et au Président Ho Chi Minh.

La journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie est une occasion spéciale pour tout le peuple d'exprimer sa reconnaissance envers des millions de martyrs et d'invalides de guerre qui ont sacrifié leur vie et leur santé pour la libération nationale. -VNA