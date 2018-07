Les bonzes et bouddhiste vietnamiens en Angola ont relâché des oiseaux lors de la cérémonie marquant le 2562e anniversaire de la naissance de Bouddha. Photo: VNA



Luanda (VNA) – Environ 200 bonzes, fidèles bouddhistes et des représentants du Vietnam en Angola ont célébré le 15 juillet à Luanda, le 2562e anniversaire de la naissance de Bouddha et ont prié pour la paix et la prospérité.

Lors de cette cérémonie, le bonze supérieur Thich Minh Hue a présenté le dogme, la pensée et l’idéologie de Bouddha sur la paix, l’indulgence, l’égalité et le mode de vie en harmonie avec la nature.

Il a appelé les fidèles bouddhistes et la communauté des Vietnamiens en Angola à valoriser la solidarité, l’entraide dans l’intégration dans le pays d’accueil et la recherche d'une vie harmonieuse.

Les participants ont offert de baguettes d'encens et participé au rite de l'ablution de la statue de Bouddha ainsi qu'à la prière pour la prospérité du pays et le bonheur du people.

Organisée par l’ambassade du Vietnam en Angola et l’Association des bouddhistes vietnamiens en Angola, cette activité religieuse visait à relier les Vietnamiens au sein de la diaspora.

L’anniversaire de Bouddha, ou Vesak, est une fête annuelle publique observée traditionnellement par les bouddhistes pratiquants dans les pays d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est.



Le Vesak qui correspond plus précisément à la naissance de Bouddha (dont le nom signifie "éclairé"), mais aussi à l’Illumination, et au Nirvana (soit la naissance, l’éveil et la mort) est célébré à des dates différentes en fonction des courants bouddhistes.



Le bouddhisme est la religion la plus pratiquée au Vietnam avec plus de 12 millions de fidèles, 40.000 bonzes et bonzesses, 15.000 pagodes et 40 centres de formation. -VNA