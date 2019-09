Bà Ria-Vung Tàu (VNA) - Le 21e Festival national du film aura lieu dans la ville balnéaire de Vung Tàu (Sud) du 23 au 27 novembre sur le thème "Construire l’industrie cinématographique nationale vietnamienne humaniste, créative et intégrée".

Vue de la conférence de presse sur le 21e Festival national du film. Photo: plo.vn

L’événement a été annoncé lors d’une conférence de presse co-organisée vendredi 13 septembre à Ba Ria-Vung Tàu par le Département de cinématographie du Vietnam et le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Bà Ria-Vung Tàu.



Le comité organisateur a annoncé que plus de 100 films dans les catégories: fictions, documentaires, films scientifiques, bandes dessinées se disputeront les prix du Lotus d’or et du Lotus d’argent.



En outre, les meilleurs réalisateurs, scénaristes, acteurs et actrices seront également à l’honneur lors de cette édition qui devrait réunir jusqu’à 1.500 invités de l’industrie cinématographique.



En marge du festival sont prévus des semaines cinématographiques à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, un échange entre artistes et spectateurs, une exposition sur la mer et l’île vietnamiennes à travers l’objectif du cinéma et des projections de films gratuites.



Le Festival national du film a été lancé pour la première fois en 1980 à Hanoi. La 20e édition s’est tenue dans la ville de Dà Nang, avec la participation de 77 films. "Em chua 18" (Jailbait) du réalisateur Lê Thanh Son a raflé le Lotus d’or du meilleur film. Le réalisateur Vu Ngoc Dang a remporté le Lotus d’or du meilleur réalisateur, tandis que Quy Binh et Katie Nguyên ont obtenu les prix du meilleur acteur principal et de la meilleure actrice principale. – VNA