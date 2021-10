Le 18e Sommet ASEAN-Inde s'est tenu par vidéoconférence le 28 octobre 2021. Photo: AFP/VNA

Jakarta (VNA) - Des dirigeants des pays membres de l'ASEAN et de l'Inde ont réaffirmé leur engagement à renforcer la collaboration pour relever les défis sans précédent et persistants posés par la pandémie de COVID-19 et accélérer la reprise post-pandémique dans la région de l'ASEAN et en Inde, selon la Déclaration présidentielle, publiée le 24 avril à l'issue du 18e Sommet ASEAN-Inde tenu en ligne le 28 octobre 2021.

L'ASEAN s'est félicitée des opportunités de promouvoir une coopération pratique avec l'Inde dans les domaines prioritaires de l'ASEAN identifiés dans les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP - ASEAN Outlook on the Indo-Pacific), à savoir la coopération maritime, la connectivité, les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, les domaines de coopération économique et autres domaines prioritaires possibles, en vue de promouvoir la confiance mutuelle, le respect mutuel et les avantages mutuels ainsi que de contribuer à la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.

Les deux parties sont convenues de renforcer davantage les relations économiques bilatérales, notamment par une meilleure utilisation et une mise en œuvre efficace de la Zone de libre-échange ASEAN-Inde (ASEAN–India Free Trade Area - AIFTA), tout en soulignant l'importance de renforcer le partenariat de connectivité ASEAN-Inde et souhaitant une plus émargie coopération pour améliorer la connectivité physique et numérique régionale.

Deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la gestion des catastrophes, de la santé publique, du développement durable, de la conservation de la biodiversité, du développement des villes intelligentes, de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) et des stages possibles pour les jeunes dans des domaines de coopération stratégiques tels que la santé publique.

L'ASEAN et l'Inde ont réaffirmé l'importance de maintenir et de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale et de rechercher un règlement pacifique des différends, sans recourir à la menace ou à l'emploi de la force, conformément aux principes largement reconnus du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, les deux parties se sont félicitées de la désignation de 2022 comme « Année de l'amitié ASEAN-Inde » pour commémorer le 30e anniversaire des relations ASEAN-Inde. -VNA