Ouverture du 16e Salon international du voyage de Hô Chi Minh-Ville". Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 16e Salon international du voyage de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC, pour International Travel Expo Ho Chi Minh City) s’est ouvert jeudi 8 septembre au Centre d’exposition et de congrès de Saigon sur le thème "Progressons ensemble".



Cet événement annuel réunit pendant trois jours plus de 1.500 délégués qui sont des compagnies aériennes, des hôtels et des centres de villégiature, des agences de voyage..., de 45 villes et provinces vietnamiennes ainsi que de 28 pays et territoires.



Il propose plus de 260 stands dont 50 étrangers, offrant aux entreprises touristiques nationales et étrangères son lot de rencontres et d’échanges sur la promotion du tourisme au Vietnam et en aval du Mékong et d’opportunités commerciales.

Un stand d'une entreprise malaisienne au Salon touristique international de HCM-Ville. Photo: VNA



Depuis janvier, le Vietnam a accueilli plus de 81 millions de touristes, générant un chiffre d’affaires de 356,6 billions de dongs, soit une hausse de 1,61 fois par rapport à la même période de 2021.



Pendant ce temps, Hô Chi Minh-Ville a également connu une nouvelle prospérité touristique, avec environ 18,15 millions de visiteurs. Les recettes touristiques sont estimées à 74.500 milliards de dôngs, en hausse de 90,6% sur la même période. –VNA