Hanoi (VNA) - Le 14e colloque de théorie entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC), ayant pour thème « Réalité et expérience sur le Renouveau du Vietnam et politique d’ouverture de la Chine », a lieu vendredi à Ho Chi Minh-Ville.

La délégation vietnamienne a été conduite par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique (BP), secrétaire du Comité central (CC), et chef de la Commission centrale de sensibilisation et de l’éducation du PCV.

La délégation chinoise a été dirigée par Huang Kunming, membre du BP, secrétaire du secrétariat du CC du PCC et chef de la Commission centrale de propagande du PCC.

Dans son discours, Vo Van Thuong a jeté un regard rétrospectif sur l’étape de plus de 30 ans de Renouveau du Vietnam, en indiquant les succès importants et les expériences précieuses tirées dans ce processus.

Il a souligné que pour réaliser avec succès le Renouveau, le PCV avait défini le Renouveau et le développement comme tâches majeures qui doivent être exécutées en premier lieu, le travail d’édification du Parti comme tâche clé, en intensifiant la défense et la sécurité, en considérant la stabilité socioéconomique comme une condition préalable pour l’œuvre de Renouveau et de développement national.

Dans son discours, Huang Kunming a présenté les performances obtenues par la Chine dans les 40 ans de réforme, avant de souligner les expériences théoriques et pratiques dans le processus de réforme et d’ouverture, notamment les conceptions dans l’édification et le perfectionnement de l’institution de l’économie de marché socialiste et dans le développement de la prospérité en Chine.

Les délégués ont partagé des expériences des deux Partis sur les questions importantes dans l’édification du socialisme, le Renouveau au Vietnam et la réforme et l’ouverture en Chine, notamment dans l’édification du Parti, le développement socioéconomique, le travail extérieur, l’intégration internationale. -VNA