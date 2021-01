Alberto Salazar, correspondant de l'Agence de presse Prensa Latina (PL) de Cuba à Hanoï, accorde une interview à la VNA. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 13e Congrès national du Parti qui aura lieu du 25 janvier au 2 février 2021 à Hanoï, avec ses documents, garantira le présent immédiat et le futur du Vietnam, a déclaré Alberto Salazar, correspondant de l'Agence de presse Prensa Latina (PL) de Cuba à Hanoï.

Répondant à l'Agence vietnamienne d’information (VNA) à la veille de ce grand événement, le journaliste cubain a déclaré que le 13e Congrès national affectera directement non seulement la macroéconomie et l'organisation de la société, mais aussi la vie des citoyens.

Le Congrès national du Parti est la réunion la plus importante du pays, a-t-il souligné, en envisageant le rôle vital de la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans la détermination du sort du peuple à travers l'histoire, à la fois pendant la lutte pour l'indépendance d’hier et dans les temps difficiles actuels pleins de défis causés par la pandémie de COVID-19.

Le journaliste cubain, qui vit et travaille à Hanoï depuis trois ans et demi, a déclaré que pour lui, le changement le plus impressionnant dont il avait été témoin dans le pays d’Asie du Sud-Est était "ce qui est construit au Vietnam".

Concernant la situation de l’épidémie, "au Vietnam, je me sens plus en sécurité que dans n'importe quel autre pays", a-t-il déclaré.

Expliquant la clé du succès du Vietnam dans la réalisation du double objectif de contrôle de l'épidémie et de reprise de la croissance économique, il a estimé que le PCV et le gouvernement avaient travaillé ensemble de "manière très directe, cohésive et coordonnée" pour adopter des décisions importantes.

"À ce stade, le PCV fait un excellent travail qui va garantir, même dans des conditions aussi difficiles que celles de la pandémie, que le Vietnam est l'un des rares pays, non seulement en Asie du Sud-Est mais aussi dans le monde, à maintenir une croissance économique et une sécurité pour sa population", a-t-il souligné.

Il a estimé que le Vietnam était l'un des rares pays au monde à avoir réussi à faire fonctionner l'économie avec succès avant la pandémie. Malgré les impacts du COVID-19, le pays a réalisé une croissance de 2,91% en 2020, a-t-il dit, notant que dans des conditions normales, certains pays rêvent d'avoir une augmentation de près de 3%.

Les principales organisations internationales conviennent que l'économie vietnamienne croîtra de 6% en 2021, a-t-il ajouté.

Concernant le rôle du PCV dans la conception des politiques étrangères du pays, le journaliste cubain a apprécié la performance "brillante" du Vietnam à la présidence de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2020.

Des conférences virtuelles et des conversations téléphoniques entre les dirigeants vietnamiens et étrangers ont été organisées pour coordonner les stratégies visant à faire face à la pandémie et à maintenir les échanges entre les pays, dit-il.

En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, le Vietnam a mis en avant de nombreuses initiatives. Pour la première fois, à l'initiative de Hanoï, les Nations Unies ont déclaré que la résolution sur la Journée internationale de préparation aux épidémies le 27 décembre avait été approuvée par un nombre record de 112 pays.

La position internationale du Vietnam, déjà grande, s'est encore consolidée après que la nation ait exercé avec succès son double poste en 2020, a-t-il déclaré.

"Le peuple vietnamien peut être fier de son Parti, tout comme le PCV peut être fier de son peuple", a-t-il estimé.

Appréciant les préparatifs rapides et efficaces du 13e Congrès national, Alberto Salazar a souligné que lors de l’événement prochain, le PCV fixerait orientations sur le processus d'intégration internationale du pays.

Le Vietnam, qui depuis de nombreuses années était un nom respecté dans le monde, le sera encore plus dans les années à venir, a-t-il conclu. –VNA