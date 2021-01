Nguyen Xuan Thang (debout), secrétaire du Comité central du Parti, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, président du Conseil théorique central, lors de la conférence de presse tenue le 22 janvier à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président du Conseil théorique central, Nguyen Xuan Thang, a souligné le rôle essentiel des questions de personnel dans l’édification du Parti, lors d’une conférence de presse donnée le 22 janvier à Hanoï à l’approche du 13e Congrès national du Parti.



“L’édification du Parti a un lien étroit avec la lutte contre la corruption, le renforcement du contrôle et de la supervision, ainsi que la mobilisation des masses”, a-t-il souligné en parlant du projet de rapport sur le bilan de l’édification du Parti et de l’application des Statuts du Parti durant le 12e mandat du Parti.



Nguyen Xuan Thang, qui est également secrétaire du Comité central du Parti, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, a affirmé que le Comité central rechercherait un mécanisme pour encourager et protéger les personnes qui “osent penser, osent faire, osent innover et osent assumer la responsabilité des actions”. “C’est une nouveauté”, a-t-il souligné.



En ce qui concerne la sélection du personnel pour le 13e mandat, Mai Van Chinh, membre du Comité central du Parti, chef adjoint de la Commission d’organisation du Comité central, a déclaré que cette question avait un rôle particulièrement important.



“Les préparatifs ont bénéficié d’une grande attention du Comité central et du Bureau politique dès le début du mandat”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils avaient été menés de façon scientifique, objective, progressive, prudente et soigneuse. Objectif : ne pas laisser ceux qui ne répondent pas aux conditions requises devenir membres du Comité central, et ne pas laisser de côté ceux qui sont vraiment vertueux, talentueux et prestigieux auprès du Parti et du peuple.



“Selon les orientations, le Comité central pour le 13e mandat comprendrait 200 personnes, dont 180 membres officiels et 20 membres suppléants. Les membres âgés de moins de 50 ans devraient représenter entre 15-20%, ceux de 50 à 60 ans, environ 70% et ceux de 61 ans et plus, environ 10%”, a-t-il indiqué, ajoutant que les jeunes devraient représenter environ 10%, les femmes, 12%...



“Ce sont les orientations, mais pour la réalité, ont doit attendre le Congrès”, a-t-il dit.



En ce qui concerne des cas particuliers dans la présentation des candidats au Comité central pour le 13e mandat , selon Mai Van Chinh, le Comité central du 12e mandat a examiné attentivement et est parvenu à un grand consensus pour sélectionner certains cas particuliers qui seront soumis au 13e Congrès pour décision.