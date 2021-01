Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam sera officiellement ouvert ce mardi au Centre national des conférences à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï, 26 janvier (VNA) - Mardi matin 26 janvier, le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam sera officiellement ouvert au Centre national des conférences à Hanoï, avec la participation de 1.587 délégués représentant plus de 5,1 millions de membres du Parti.

C'est un grand événement politique pour tout le Parti, toute l'armée, tout le peuple, marquant un jalon très important durant le processus de développement du Parti et du pays. Le 13e Congrès du Parti constitue aussi un événement politique qui oriente le future pour poursuivre la promotion globale et synchrone le renouveau, l'intégration et le développement du pays.

Seront présents à cet événement, outre les délégués, des anciens dirigeants du Parti et de l'État, des ambassadeurs, des représentants de pays et d'organisations internationales, des Mères héroïques vietnamiennes, des artistes, des intellectuels, des dignitaires, des jeunes exemplaires...

Les documents soumis à ce congrès font le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti, des 35 ans de la mise en œuvre du Renouveau, des 30 ans de la mise en œuvre du Programme 1991, des 10 ans de la mise en œuvre du Programme 2011 (complété et développé), de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2011-2020. Les documents proposent aussi les orientations et des tâches de développement socio-économique pour les cinq années 2021-2025 (pour fêter le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays) ; définissent les objectifs et des orientations à l'horizon 2030 (fêter le 100e anniversaire de la fondation du Parti) et la Vision du développement du pays jusqu'en 2045 (célébrer le 100e anniversaire de la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam).

Le congrès se concentrera également sur l'examen du travail d’édification du Parti et de la direction du Comité central du 12e congrès, tout en identifiant les orientations et les tâches pour édifier le Parti dans le nouveau mandat, évaluera l’application des statuts du Parti du 12e mandat et élira le Comité central du Parti du 13e mandat.

Selon l’ordre du jour, après la cérémonie d'ouverture, les délégués écouteront présenter le rapport du Comité central du Parti du 12e mandat, le rapport résultant de la direction du Comité central du Parti du 12e mandat.

Mardi après-midi, les délégués vont travailler au sein des délégations.

Auparavant, le 25 janvier, le congrès avait tenu une réunion préparatoire pour approuver le règlement de travail du congrès ; élire un Présidium de 17 membres, un Secrétariat de cinq membres, un Comité de contrôle de la qualité des délégués ; adopter l’ordre du jour du congrès, les réglementations des élections au 13e Congrès national du Parti et un rapport sur le contrôle de la qualité des délégués participant au 13 congrès. -VNA