Lors du 12e Congrès national des femmes. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès national des femmes se tiendra du 9 au 13 mars à Hanoï, a déclaré la vice-présidente du Comité central de l'Union des femmes du Vietnam, Nguyen Thi Minh Huong, lors d'une conférence de presse le 1er mars.

Le congrès placé sur le thème «Promouvoir la tradition, la solidarité, la créativité et l'intégration ; construire une association forte pour le bonheur des femmes et la prospérité du pays», devrait attirer 1.000 déléguées représentant les femmes vietnamiennes de différentes classes sociales, ethnies, religions et secteurs, ainsi qu'environ 200 invités.

S'exprimant lors de la conférence de presse, Mme Nguyen Thi Minh Huong, a dit qu'à côté de 18 interventions présentées lors des sessions plénières du Congrès, il y aura d'autres débats autour des sujets comme le développement des femmes vietnamiennes dans la nouvelle ère ; les femmes dans l'économie numérique ; favoriser la valeur des familles vietnamiennes; bâtir une association forte, efficace et professionnelle; construire le Parti et le système politique et éaliser l'égalité des sexes.

Dans le cadre du Congrès, diverses activités seront organisées, y compris une exposition de photos, une campagne de SMS pour collecter des fonds pour soutenir au moins 130 modèles de subsistance d'une valeur de 13 milliards de dongs (569.800 dollars) pour les femmes des zones frontalières, et un dialogue sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes...

A cette occasion, le Comité Central de l'Union des femmes vietnamiennes lance également la campagne d'émulation pour saluer le 13ème Congrès national des femmes, la "Semaine Ao Dai" à l'échelle nationale, les femmes de tout le pays en écho de la plantation d'arbres...

Dans le mandat 2022-2027, l'Union vise à promouvoir la tradition de la solidarité et la créativité, tout en affirmant le rôle de l'Union dans la protection des femmes.- VNA