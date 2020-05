Hanoi, 11 mai (VNA) - Le Comité central du Parti du 12e mandat a inauguré son 12e Plénum le 11 mai à Hanoi qui durera jusqu’au 14 mai.

Le premier jour de travail du 12e Plénum du CC du Parti s’est déroulé sous la houlette du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Le membre du Bureau politique et le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présidé la séance inaugurale du 12e Plénum au nom du Bureau politique.



Au cours de la séance plénière du matin, Trân Quôc Vuong, membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, a présenté un rapport aux membres du Comité central du Parti sur l’agenda du 12e Plénum.



Le secrétaire général du Parti et président de la République, Nguyên Phu Trong, a prononcé le discours d’ouverture lors de la séance.



Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a ensuite présenté un rapport du Bureau politique sur le travail du personnel du Comité central du Parti du 12e mandat et a proposé des orientations du travail du personnel du Comité central du Parti du 13e mandat.



Il a également délivré un autre rapport du Bureau politique résumant l’affectation des délégués aux 10e, 11e et 12e Congrès nationaux du Parti et l’élaboration des normes, de la structure et du nombre de délégués, et l’affectation prévue des délégués au 13e Congrès national du Parti.

La membre du Bureau politique et présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, a présenté un rapport de la délégation du Parti de l’Assemblée nationale sur les orientations prévues pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale de la 15e législature et aux conseils populaires à tous les niveaux pour la législature 2021-2026.

Dans l’après-midi, les officiels ont tenu des discussions de groupe sur les documents concernant les tâches du personnel du Comité central du Parti et l’affectation des délégués aux Congrès nationaux du Parti. - VNA