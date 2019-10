Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 12e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Inde a eu lieu jeudi 3 octobre à Ho Chi Minh-Ville sous l’égide conjoint du général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense et du secrétaire de la défense d’Inde, Ajay Kumar.

Les deux parties ont discuté de la sécurité dans la région et le monde et des questions internationales d’intérêt commun pour resserrer la compréhension mutuelle et la confiance. Ces dernières années, les relations d’amitié traditionnelles et de partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde se sont développées de manière fructueuse.

L’Inde a affirmé considérer le Vietnam comme le pilier dans sa politique d’"Act l’East", avec l’accent mis sur la défense et la sécurité. Le Vietnam prend en haute considération le développement intégral et substantiel des relations avec l’Inde, estimant les résultats de la coopération multiforme entre les deux parties. Le Vietnam a souhaité maintenir l’aide mutuelle en matière de défense, notamment dans les questions liées à la sécurité maritime, à la souveraineté, à la paix et à la stabilité dans la région et le monde.

Dans le futur, les deux parties ont convenu de renforcer les visites de haut niveau et de maintenir les mécanismes de coopération actuels. Elles ont décidé d’appliquer les accords déjà signés, notamment le protocole d’accord sur la coopération bilatérale dans la défense, la Déclaration sur la vision commune sur les relations Vietnam-Inde en matière de défense pour la période 2015-2020.

Elles sont tombées d’accord sur la prorogation de cinq ans de ce protocole d’accord et sur l’accélération de l’achèvement des documents nécessaires pour la signature de nouveaux accords concernant la formation et l’échange d’enseignants, l’industrie de défense, les recherches scientifiques… -VNA