Le Caire (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Égypte a organisé jeudi 16 mai une cérémonie marquant le 129e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai).

L’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Trân Thành Công présente des photos sur le Président Hô Chi Minh aux invités égyptiens. Photo : VNA

Des responsables égyptiens, des ambassadeurs et des représentants du corps diplomatique étranger en Égypte, des universitaires et des représentants de la communauté vietnamienne en Égypte ont assisté à l’événement.

Dans son allocution, l’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Trân Thành Công, a rappelé les contributions théoriques et pratiques du Président Hô Chi Minh aux mouvements de libération communistes et nationaux dans le monde, en particulier ceux en Afrique, y compris l’Égypte.

Le Président Hô Chi Minh est un grand ami du peuple égyptien et un symbole de l’amitié, de la solidarité et de la fidélité entre le Vietnam et l’Egypte, a déclaré le diplomate, soulignant qu’il avait jeté des bases solides pour l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Les invités égyptiens ont exprimé leurs impressions et leurs sentiments à l’égard du Vietnam, et ont salué le développement du pays dans des domaines tels que l’économie, la culture et la science et la technologie.

Dans le cadre de l’événement, l’ambassade a organisé une exposition de photos sur le Président Hô Chi Minh et a présenté des documents et des journaux sur le père du Vietnam moderne. – VNA