Ho Chi Minh Ville (VNA) - Le 11e Congrès de l’organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville, mandat 2020-2025, se tiendra du 14 au 18 octobre, avec la participation de 444 délégués officiels.

Le rapport politique soumis au Congrès a pour thème «Renforcer la responsabilité de montrer l'exemple et la capacité de leadership de l’organisation du Parti pour qu’elle soit digne de la croyance du peuple; promouvoir la tradition de solidarité, le dynamisme, la créativité; mobiliser efficacement toutes les ressources, promouvoir l'application des progrès scientifico-technologiques, profiter des opportunités de la quatrième révolution industrielle et renforcer l'intégration internationale; assurer la défense et la sécurité; se développer rapidement et durablement, pour tout le pays, pour tout le pays, pour le bonheur du peuple".



Le projet de rapport politique soumis au Congrès comporte quatre programmes pour développer Ho Chi Minh Ville au cours de la période 2020-2025-2030, y compris: Programme de percée de l'innovation en gestion soumettre des ingrédients); Programme de développement des infrastructures urbaines (13 projets, programmes de composantes); Programme de rupture pour le développement des ressources humaines et culturel de la ville (11 projets, programmes composants); Programmes clés pour le développement des affaires, les startups créatives et le développement de produits clés dans la ville (13 projets, programmes composants).

Pour le mandat 2020-2025, vision 2030, Ho Chi Minh-Ville doit continuer à concrétiser et mettre en œuvre efficacement les résolutions et les orientations du CC du PCV, en se concentrant sur l'élimination des goulots d'étranglement qui entravent le développement économique et social tels que les infrastructures de transport, les ressources humaines de haute qualité, les procédures administratives, l'environnement d'investissement, la coopération et l'intégration régionale.

La ville doit continuer à promouvoir sa synergie, sa solidarité, son dynamisme créatif; profiter et exploiter toutes les opportunités, potentiels, forces pour surmonter les difficultés et les défis afin de rester le moteur de la croissance du pays, et de devenir bientôt un centre économique, financier, commercial, technico-scientifique majeur de l'Asie du Sud-Est.

La ville doit s’intéresser sur un développement harmonieux entre économie et culture, société, protection de l'environnement, réponse au changement climatique, promotion de la solidarité nationale et de la tradition révolutionnaire de la ville; susciter les aspirations et la créativité des habitants de la ville, maximiser le facteur humain, considérer les personnes comme le centre, le sujet principal, la ressource et le but du développement.

Le Comité municipal du Parti attache vraiment une grande importance et une grande détermination, se concentrant sur la construction d'un Comité du Parti fort dans tous les aspects; constituer, former et encourager activement un contingent de personnel pour répondre aux exigences des tâches dans la nouvelle situation; mettre l'accent sur la construction de bases politiques, en particulier les organisations du Parti, les syndicats dans les entreprises privées nationales et les entreprises à capitaux étrangers; renforcer les relations étroites entre les Comités du Parti et le peuple; consolider et renforcer le bloc de grande union nationale tout entière. -VNA