L'ambassadeur du Vietnam en Russie et en Azerbaïdjan, Dang Minh Khôi, présente ses lettres de créance au président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Photo: VNA



Bakou (VNA) – Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a estimé le 7 février à Bakou que son pays et le Vietnam avaient un grand potentiel de coopération dans les domaines du commerce, de l'éducation et du tourisme.



En recevant l'ambassadeur du Vietnam en Russie et en Azerbaïdjan, Dang Minh Khôi, qui est venu lui présenter ses lettres de créance, le président azerbaïdjanais a affirmé la bonne coopération aux niveau bilatéral et multilatéral entre les deux pays.



Il a également souligné la coopération entre les deux pays à l’ONU lorsque le Vietnam a assumé le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021 et que l'Azerbaïdjan a été président du Mouvement des non-alignés, contribuant à la stabilité du monde.



De son côté, l'ambassadeur Dang Minh Khôi a estimé que les relations entre les deux pays s’étaient développées positivement au cours des dernières années.



En 2022, la valeur du commerce bilatéral a atteint 702,5 millions de dollars, soit 8,3 fois plus qu'en 2021, a-t-il souligné.



Il a proposé d’élargir la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine de l'économie et du commerce ; de renforcer la coopération en matière de transport et de logistique, ainsi que dans le domaine pétrolier et gazier. -VNA