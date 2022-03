Photo d'illustration: VTV

Hanoï (VNA) - Le marché de l'aviation domestique vient d'accueillir une nouvelle compagnie, exploitant le segment de la clientèle de luxe.



Représentant exclusif de la marque américaine spécialisée dans la fourniture d'avions de ligne de luxe Gulfstream, la compagnie aérienne SunAir fournira un service d'affrètement complet.



Ce service d'affrètement de jet privé contribuera au perfectionnement de l'écosystème aviation - tourisme domestique et international.



Les jets privés sont déjà en vogue dans les pays développés avec environ 22.000 jets d'affaires opérationnels, notamment en Amérique du Nord et en Europe.



Si l'Asie est la troisième région potentielle au monde sur ce segment, ce type de service est encore nouveau au Vietnam.



La présence d'une compagnie aérienne sur ce segment marque un nouveau tournant pour le marché de l'aviation au Vietnam, avec désormais la possibilité d'accéder à une clientèle internationale de luxe aux revenus élevés.



La pandémie de COVID-19 a poussé de nombreuses personnes à revenu élevé telles que hommes d’affaires et milliardaires à faire plus appel aux vols privés, à gagner du temps pour les voyages, à sonder les projets d'investissement. …



Selon les experts, afin de créer plus d'opportunités pour ce marché potentiel, il est nécessaire d'ajouter à la planification du système aéroportuaire du Vietnam des aéroports spécialisés pour ce type de services.-CPV/VNA