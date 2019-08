Hanoi (VNA) – Ces dernières années, le secteur national de l’aviation a connu une ascension fulgurante, enregistrant une croissance annuelle à deux chiffres. La naissance de nouvelles compagnies aériennes privées contribue à diversifier le marché et à offrir plus de choix aux clients.

Le récent rapport de l’Association internationale du transport aérien (IATA) a montré que ces dix dernières années, le Vietnam figurait parmi les marchés de l’aviation ayant la croissance annuelle la plus rapide au monde, environ 17,4%, soit le double de celle de toute la région d’Asie-Pacifique.Avec 38,5 millions de passagers, le trafic aérien a connu au premier semestre 2019 une croissance de 9,4% en glissement annuel, a annoncé mi-juillet l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).Les aéroports ont accueilli 56,8 millions de passagers ( 8,4% en un an) dont 27 millions étaient transportés par les compagnies aériennes vietnamiennes ( 7,7%).Plus de 200 lignes internationalesÀ l’heure actuelle, 72 compagnies aériennes internationales et cinq vietnamiennes exploitent régulièrement plus de 200 lignes internationales et opèrent des vols entre 25 pays et territoires et huit destinations vietnamiennes que sont Hanoi, Cat Bi (Nord), Dà Nang, Cam Ranh, Dà Lat (Centre), Tân Son Nhât, Phu Quôc et Cân Tho (Sud).Au premier semestre, le nombre de passagers sur ces lignes internationales a atteint 20,2 millions ( 12,5%). Les compagnies aériennes vietnamiennes en représentaient 41%, avec 155 lignes internationales et des vols charters desservant 89 localités de 20 pays et territoires.Les transporteurs vietnamiens exploitent, en outre, 48 lignes intérieures desservant 22 aéroports. Entre janvier et juin, ils ont transporté 18,3 millions de passagers ( 6,2%) sur ces lignes. Vietjet représentait 44%, devant Vietnam Airlines (35,9%), Jetstar Pacific (13,9%), Bamboo Airways (4,2%) et Vasco (2%).Toujours au premier semestre, les compagnies aériennes vietnamiennes ont effectué plus de 153.000 vols ( 2,4%) avec un taux de ponctualité de 84,8%. Le nombre de vols annulés était de 274, soit 0,2%.Le marché pourrait s’animer en ce deuxième semestre suite au permis d’exploitation aérienne délivré par la CAAV à Vietstar Airlines en juillet, lui permettant ainsi de lancer des vols commerciaux dans le pays. Vietstar Airlines constitue désormais la troisième compagnie aérienne privée au Vietnam (après Vietjet Air et Bamboo Airways).Un large choix pour les clientsSelon Vo Tri Thành, ancien directeur adjoint de l’Institut central d’études et de gestion économiques, la participation des entreprises privées contribue à élargir l’offre pour les clients, à faire baisser les prix de billets et à améliorer la qualité des services. "Ce sont des avantages pour les passagers", souligne-t-il. Mais pas uniquement pour eux. Ces entreprises sont encouragées à s’améliorer si plus de gens ont les moyens d’acheter leurs billets, ce qui stimule l’ensemble de l’économie.

Passagers au comptoir d’enregistrement. Photo: VNA

Jadis type de transport réservé aux hommes d’affaires ou aux personnes à revenu élevé, l’avion est aujourd’hui devenu un moyen de transport populaire et abordable, parfois même plus bas que les voitures et les trains."Le mois dernier, ma grande famille de huit personnes a passé des vacances inoubliables à Dà Nang. Nous avons pris l’avion pour y aller. J’avais réservé les billets à bas prix en ligne. Pour certains d’entre nous, c’était la première fois qu’on utilisait ce moyen de transport. Il faut de l’argent", partage Nguyên Thi Huyên, domiciliée dans l’arrondissement de Nam Tu Liêm, à Hanoi.L’ouverture de nouvelles lignes aériennes, l’augmentation de la fréquence des vols, l’amélioration des infrastructures aéronautiques, autant de choses qui ont contribué de manière positive à la croissance du tourisme vietnamien et à l’attraction de voyageurs étrangers. Environ 106 millions de ceux-ci sont arrivés au Vietnam par voie aérienne en 2018, soit une augmentation de 12,9% par rapport à l’année précédente.Outre le transport des passagers, les compagnies aériennes nationales coopèrent toujours activement avec l’Administration nationale du tourisme et les agences de voyages afin de créer des produits touristiques et de promouvoir le tourisme sur les marchés étrangers, en se concentrant sur l’Asie (Japon, République de Corée, Chine) et l’Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Hongrie...).Actuellement, la Chine et la République de Corée sont toujours les principaux marchés du tourisme du Vietnam. En outre, la République de Corée est le 2eplus grand marché touristique du pays avec un nombre de voyageurs croissant ( 56,4% en 2017 et 44,3% en 2018). Au premier semestre 2019, le nombre de visiteurs sud-coréens au Vietnam a augmenté d’environ 21%... C’est un résultat positif dans le contexte de la coopération croissante entre les deux pays dans les domaines de l’économie, de la culture, des sports et du tourisme. De nombreux programmes de promotion du tourisme sont déployés et de nouvelles lignes aériennes ont été ouvertes entre les deux pays.* Vingroup va ouvrir des établissements de formation aéronautiqueLe vietnamien Vingroup collaborera avec la britannique CAE Oxford Aviation Academy pour établir son école VinAviation et son centre de formation Vinpearl Air au Vietnam. Les inscriptions devraient exécuter en ce mois d’août.Dans le cadre d’un accord signé entre les deux parties, l’école VinAviation est conçue pour former des pilotes et des techniciens conformes aux normes établies par la CAAV, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) du Département des transports des États-Unis et le programme d’évaluation de la sécurité internationale de l’aviation (IASA) de la FAA. Le centre Vinpearl Air offrira une formation à la mise à niveau régulière des pilotes, des mécaniciens, des opérateurs de vol et des agents de bord, entre autres.La collaboration avec CAE Oxford Aviation Academy vise à concrétiser la convention de coopération signée récemment entre Vingroup et CAE Inc., chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. En vertu de cette convention, les parties ont fixé l’objectif de fournir chaque année 400 pilotes et techniciens qualifiés au marché. – CVN/VNA