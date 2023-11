Hanoi (VNA) – La reprise économique dans le tourisme et le transport aérien a contribué à améliorer le bilan des compagnies aériennes vietnamiennes mais le ciel reste incertain sur fond de flambée des cours du pétrole et de pression concurrentielle avec les transporteurs étrangers.

Selon les chiffres de l’Office général des statistiques et de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, les arrivées internationales se sont établies à près de 8,9 millions au cours des neuf premiers mois de l’année, dont plus de 6,1 millions par voie aérienne, soit respectivement 4,74 fois et 3,7 fois plus qu’à la même période l’an dernier.Le nombre de passagers venus de la République de Corée a bondi de 428% à près de 2,6 millions, de la Chine de 1.336% à près de 1,1 million, des Etats-Unis de 211% et du Japon de 330%.Le rapport financier consolidé du troisième trimestre de de Vietnam Airlines montre que le chiffre d’affaires total provenant des ventes et de la prestation de services a atteint 23.753 milliards de dôngs, en hausse de 11,7% par rapport à la même période de l’an dernier.Il s’agit du 8e trimestre consécutif de croissance des revenus de Vietnam Airlines, reflétant la tendance à la reprise du marché de l’aviation après la pandémie de Covid-19, notamment sur des marchés européen, australien et américain.La compagnie à la fleur de lotus a affiché un bénéfice brut de 1.240 milliards de dôngs au troisième trimestre, bien supérieur aux 165 milliards de dôngs à la même période de 2022. En déduisant les dépenses, elle a enregistré des pertes de plus de 2.200 milliards de dôngs, contre 2.540 milliards de dôngs à la même période de l’an dernier.Sur neuf mois, Vietnam Airlines a réalisé des revenus de 68.100 milliards de dôngs, soit une augmentation de 32,5%, et un bénéfice brut de plus de 4.100 milliards de dôngs. Après déduction des dépenses, elle a connu une perte de 3.535 milliards de dôngs, réduisant ses pertes de près de moitié sur la même période.

Un avion de Bamboo Airways. Photo: VNA

A en croire l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), Vietnam Airlines Group qui comprend Vietnam Airlines, Pacific Airlines et Vasco, ont effectué plus de 114.000 vols et transporté plus de 18 millions de passagers, représentant près de 43% des parts de marché au Vietnam.Vietjet a également annoncé dans son récent rapport financier consolidé du troisième trimestre qu’elle a dégagé un chiffre d’affaires total provenant des ventes et de la prestation de services de plus de 14.200 milliards de dôngs, soit une progression de 23% par rapport à la même période de l’an dernier.En effet, depuis janvier dernier, le carburant d’aviation dont le prix a fortement augmenté, représente jusqu’à 36% des coûts du transport aérien de Vietnam Airlines. Les risques liés au prix du carburant sont donc très imprévisibles en raison de l’impact de la macroéconomie, des marchés de l’énergie et de la géopolitique mondiale.Les fluctuations des taux de change peuvent affecter les coûts de transport, dont plus de 70% sont libellés en devises étrangères alors que les tarifs de billet d’avionau Vietnam sont exprimés dans le dông vietnamien, le yen japonais ou le won sud-coréen.Vietnam Airlines propose de modifier la loi sur l’aviation civile et la loi sur les prix, de supprimer les prix plafond sur le long terme et d’assouplir les prix plafonds sur le court terme pour aligner les prix des billets d’avion sur le mécanisme du marché et améliorer la compétitivité avec ses concurrents internationaux. - VNA