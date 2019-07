Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'ouverture de nouvelles lignes aériennes, l’augmentation de la fréquence des vols, l’amélioration des infrastructures aéronautiques… ont contribué de manière positive à la croissance du tourisme vietnamien et à l’attraction des visiteurs étrangers.

Selon le rapport annuel sur le tourisme du Vietnam en 2018 récemment publié par l’Administration nationale du Tourisme relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le transport aérien est de plus en plus animé avec la participation de nombreuses compagnies aériennes internationales et domestiques.

Le rapport de l'Association internationale du transport aérien (IATA) a montré qu’au cours de ces dix dernières années, le Vietnam figurait parmi les marchés aéronautiques ayant une croissance annuelle la plus rapide du monde, environ 17,4%, plus élevé que celle de la région d’Asie-Pacifique.

Le marché aérien du Vietnam a vu la participation de la plupart des grandes compagnies aériennes de la région et dans le monde entier, ainsi que de nombreuses compagnies aériennes à bas prix.

Le Vietnam compte actuellement 28 aéroports en exploitation, dont dix aéroports internationaux et 12 aéroports nationaux. Il existe actuellement 5 compagnies aériennes vietnamiennes qui exploitent plus de 50 lignes aériennes domestiques. Au total, des compagnies aériennes nationales et 68 compagnies étrangères exploitent près de 130 lignes internationales reliant Hanoï, Hai Phong (Nord), Da Nang, Nha Trang (Centre), Hô Chi Minh-Ville, Phu Quoc (Sud),... et 28 pays et territoires.

Outre le transport de passagers, les compagnies aériennes nationales coordonnent toujours activement avec le Département général du tourisme et les agences de voyage afin de créer des produits touristiques et de promouvoir le tourisme sur les marchés étrangers, en se concentrant sur l’Asie du Nord-Est (le Japon, la République de Corée, la Chine, Taïwan (Chine)); l’Europe (le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la Hongrie ...); l’Asie du Sud-Est ; l’Océanie.

Actuellement, la Chine et la République de Corée sont toujours les principaux marchés du tourisme du Vietnam. En particulier, la République de Corée est le 2ème plus grand marché touristique du pays avec un nombre croissant de touristes (+56,4% en 2017 et +44,3% en 2018). En premier semestre de 2019, le nombre de visiteurs sud-coréens au Vietnam a augmenté d'environ 21% ... C'est un résultat positif dans le contexte de la coopération croissante entre les deux pays dans les domaines de l'économie, de la culture, des sports et du tourisme. De nombreux programmes de promotion du tourisme sont déployés, de nombreuses nouvelles lignes aériennes ont été ouvertes entre les deux pays.-VNA