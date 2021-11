Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 affecte le transport de marchandises entre les pays, augmentant les coûts logistiques, le marché de l'ASEAN avec la proximité géographique présente plusieurs opportunités pour les entreprises vietnamiennes.



C’est ce qu’a affirmé Nguyen Phuc Nam, vice-directeur de la Direction des marchés d’Asie et d’Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors d’un webinaire international le 26 novembre.



Ce webinaire, organisé à la fois en présentiel et par visioconférence, avait pour objet de présenter les nouvelles réglementations de gestion de l’import-export et des opportunités commerciales avec les marchés de l'ASEAN dans la période post-COVID-19.



L'ASEAN est le quatrième débouché de produits vietnamiens après les États-Unis, la Chine et l'Union européenne (UE). En 2020, en raison du COVID-19, le commerce de marchandises entre le Vietnam et l'ASEAN a connu une baisse de 6,8% par rapport à 2019, pour s’établir à 53,6 milliards de dollars. Toutefois, en 2021, grâce aux efforts pour exploiter les avantages de ce marché, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'ASEAN en 10 mois a atteint 56,6 milliards de dollars, en hausse de 30% par rapport à la même période en 2020.-VNA