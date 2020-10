TH Group a investi plus de 80 millions de dollars en Australie. Photo: Baodautu

De janvier à octobre, les entreprises vietnamiennes se sont enregistrées pour investir en Australie dans 13 nouveaux projets et ont rehaussé leur capital dans 2 autres, avec un montant total de 101,8 millions de dollars. L'Australie est donc le plus grand marché d'investissement à l'étranger du Vietnam depuis le début de cette année.Si cette tendance se poursuit jusqu'à la fin de l'année, l'Australie deviendra pour la deuxième année consécutive le premier marché d'investissement à l’étranger des entreprises vietnamiennes. En 2019, celles-ci se sont inscrites pour investir en Australie 154,6 millions de dollars, représentant 30,4% du total des investissements vietnamiens à l'étranger.Parmi ceux-ci, il y a un investissement de plus de 80 millions de dollars de TH Group. Plus précisément, l'année dernière, la société par actions de produits laitiers TH s'est inscrite pour investir en Australie dans un projet de praires à vaches laitières, de ferme d'élevage, de culture du coton, du tournesol, du maïs et d’agro-tourisme, avec un investissement cumulé de 46,5 millions de dollars.En outre, la société par actions Da Lat Milk, également détenue par TH Group, se sont aussi enregistrées pour investir dans le projet de prairies à vaches laitière et de renforcement des capacités agricoles; la culture et la transformation des huiles essentielles de bois de santal et de jus de mangue de haute qualité, d'une valeur de 42 millions de dollars en Australie.Ces 10 derniers mois, le Vietnam a investi à l'étranger 478,26 millions de dollars ( 16,1%) dans 107 nouveaux projets (314,5 millions) et 28 projets supplémentaires (163,8 millions).En octobre 2020, 11 projets ont obtenu de nouveaux certificats d'enregistrement d'investissement pour un montant de 46,1 millions de dollars ( 0,4%).Les investisseurs vietnamiens se concentrent dans 13 secteurs. L'industrie manufacturière arrive en tête, avec 228,1 millions de dollars dans 10 nouveaux projets et 7 projets à capitaux supplémentaires. Le secteur financier et bancaire (68,2 millions de dollars) se classe deuxième. Viennent ensuite les domaines des activités professionnelles, des sciences et technologies et du commerce de gros et de détail.Les données du Département des investissements étrangers ont montré que 24 pays et territoires ont reçu des investissements du Vietnam au cours des 10 premiers mois de 2020. L'Australie est en tête, suivis par l'Allemagne (92,6 millions de dollars), le Laos, les Etats-Unis.../. - CPV/VNA