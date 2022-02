Sydney, 9 février (VNA) - Le président de la Chambre des représentants de l’Australie, Andrew Wallace, a exprimé son espoir de renforcer les relations intégrales avec le Vietnam lors d'une réception pour l'ambassadeur du Vietnam Nguyên Tât Thanh le 9 février.

Le président de la Chambre des représentants de l’Australie, Andrew Wallace, (droite) et l'ambassadeur du Vietnam Nguyên Tât Thanh en Australie. Photo : VNA

Le président de la Chambre des représentants de l’Australie, Andrew Wallace, a noté avec plaisir l'évolution positive du partenariat stratégique Vietnam-Australie et a salué les efforts déployés par les deux parties pour promouvoir leurs relations de manière pragmatique et intensive, avec la mise en place de la stratégie d'engagement économique renforcé Australie-Vietnam (EEES).

Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques l'année dernière, affirmant que le Vietnam avait maintenu sa croissance économique positive et que l'Australie était devenue le 10e plus grand partenaire commercial de la nation d'Asie du Sud-Est malgré la pandémie de COVID-19.

Andrew Wallace a également salué les performances du Vietnam dans la lutte contre la pandémie et la vaccination contre le COVID-19, qui, a-t-il dit, seraient une base pour que les deux pays reprennent bientôt les vols commerciaux et renforcent les liens économiques, commerciaux et d'investissement ainsi que les relations des échanges entre les deux peuples.

Pour sa part, le diplomate vietnamien a déclaré que le Vietnam gardait toujours à l'esprit le soutien précieux de l'Australie dans l’œuvre de construction et de développement nationaux au cours des 50 dernières années, notamment le don par l'Australie de vaccins COVID-19 au Vietnam.

Les deux responsables ont convenu de renforcer les relations bilatérales, notamment législatives, à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1973-2023).

Ils ont discuté de la création de groupes de parlementaires pour renforcer les relations et ont souhaité avoir des visites mutuelles entre les dirigeants des deux pays dans le but de faire progresser leur partenariat stratégique vers une nouvelle hauteur. - VNA