Le professeur et docteur Vo Tong Xuan, Héros du Travail, Enseignant populaire, directeur honoraire de l’Université Nam Can Tho, a reçu l’Ordre du Soleil levant, Rayons d'or avec rosette du Japon.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité un pompier de la province de Dong Nai et un habitant de la province de Nam Dinh pour avoir sauvé de nombreuses personnes au cours des derniers jours.

Les écoles d’enseignement supérieur pré-universitaire et les collèges universitaires à capitaux étrangers qui souhaitent établir une succursale doivent garantir certaines conditions, selon le décret n°24.

Le service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la ville de Da Nang (Centre) a lancé le 13 avril un site Web et une application mobile au service des enfants, adolescents et jeunes locaux.