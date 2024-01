Cân Tho (VNA) – L’Organisation néerlandaise de développement (SNV), en collaboration avec des parties prenantes, a organisé mardi 16 janvier une conférence pour annoncer le projet "Transformer la chaîne de valeur du riz pour un développement durable et résilient au climat dans le delta du Mékong (TRVC)".

Le projet TRVC devrait être déployé à partir de la récolte de riz été-automne 2024. Photo: VNA

Le projet quinquennal qui se termine en 2027, est déployé par SNV, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, dans trois provinces de An Giang, Kiên Giang et Dông Thap.Le projet TRVC est financé à hauteur de 16 millions de dollars australiens par l’ambassade d’Australie au Vietnam, a fait savoir la directrice du projet Trân Thu Hà.Il devra soutenir la transition vers une production de riz à faibles émissions dans le delta du Mékong avec plus de 200.000 hectares et améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles du delta du Mékong, contribuant à la mise en œuvre du projet "Développement durable d’un million d’hectares spécialisés dans la culture du riz de haute qualité et à faibles émissions associées à la croissance verte dans le delta du Mékong jusqu’en 2030".Grâce au mécanisme de rémunération aux résultats, le projet TRVC encourage et attire la participation des entreprises privées dans la chaîne de valeur du riz, dans le but de développer des technologies innovantes pour obtenir de meilleurs résultats économiques pour les petits exploitants agricoles et tous les acteurs de la chaîne de valeur du riz, améliorer la qualité du riz, réduire émissions de gaz à effet de serre (GES) et promouvoir des valeurs sociales inclusives.Les résultats du projet TRVC devraient contribuer à la mise en œuvre du projet "Développement durable d’un million d’hectares spécialisés dans la culture du riz de haute qualité et à faibles émissions associées à la croissance verte dans le delta du Mékong jusqu’en 2030".La conseillère pour la coopération au développement à l’ambassade d’Australie au Vietnam, Cherie Russell, s’est attendue à ce que la production de riz au Vietnam prospère de manière verte et globale, améliorerant l’accès du riz vietnamien aux marchés d’exportation de grande valeur, ceux qui favorisent de plus en plus l’importation de produits à faible émission de carbone. – VNA