Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong lors de leur rencontre en 2022. Photo : VNA



Sydney (VNA) - La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong effectuera du 21 au 24 août une visite officielle au Vietnam et co-présidera la 5e réunion des ministres des Affaires étrangères des deux pays, sur invitation du ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

La visite de la ministre australienne démontre la considération de l'Australie pour le partenariat stratégique avec le Vietnam alors que les deux pays poursuivent des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 5e anniversaire du partenariat stratégique pour cette année, a estimé Dr Nguyen Hong Hai, maître de conférences en politique et politiques publiques à l'École de justice, à la Faculté des industries créatives, de l'éducation et de l’égalité sociale de l’Université de technologie du Queensland (Australie).



En 2022, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Australie a connu une croissance révolutionnaire, atteignant un nouveau record de 15,7 milliards de dollars, en hausse de 26,91 % sur un an. Le Vietnam est devenu pour la première fois le 10e partenaire commercial de l'Australie, et l'Australie est actuellement le 7e partenaire commercial du Vietnam, a ajouté Nguyen Hong Hai, aussi maître de conférences à l'Université VinUni (Vietnam).

En ce qui concerne le tourisme, selon le Bureau australien des statistiques, au cours du seul premier trimestre de 2023, environ 82 000 touristes australiens sont venus au Vietnam, soit une augmentation de 14,4 % en variation annuelle. Le nombre de touristes vietnamiens en Australie représentait environ 10 % du total des touristes vietnamiens à l'étranger.

M. Hai a précisé que les deux pays avaient signé et mis en place un certain nombre de mécanismes tels que la Stratégie de renforcement de la coopération économique entre le Vietnam et l'Australie (2021), le protocole d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et la Chambre de commerce australienne au Vietnam (AusCham) sur la création du Conseil d'affaires Vietnam-Australie, le protocole d'accord sur la création d'un mécanisme de dialogue ministériel sur le commerce entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et les ministères australiens des Affaires étrangères et du Commerce...

Le Vietnam et l'Australie doivent renforcer aussi la coopération en matière de sécurité et le contrôle des frontières avec des technologies d'identification avancées, tenir un dialogue constructif et franc, en tant que partenaires stratégiques de confiance mutuelles, sur les préoccupations de sécurité de l'autre.

Il a souligné que si les deux parties décident d'exempter mutuellement de visas, ce sera une véritable percée, contribuant à renforcer davantage les relations de coopération dans les temps à venir. -VNA