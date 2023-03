Le recteur de l’Institut Polytechnique de Hanoï, professeur Huynh Quyet Thang et le directeur général de l'AUF, professeur Slim Khalbous ont tiré le ruban pour ouvrir le 1er Campus Numérique Francophone 5.0 à Hanoï. Photo:CPV

Hanoï (VNA) - De nombreux projets et initiatives portés par l’AUF en faveur de l’employabilité, de l’innovation et de la jeunesse ont été lancés simultanément dans le cadre de la visite de travail au Vietnam du professeur Slim Khalbous, recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Inauguration de nouveaux espaces dédiés à l’innovation et à l’entrepreneuriat

Lors de sa mission officielle au Vietnam, Prof. Slim Khalbous a procédé le 7 mars, à l’inauguration du Centre d’Employabilité francophone (CEF) de Da Nang qui est hébergé à l’Université de Technologie et d’Éducation (Université de Danang). Ce CEF est le 3ème du genre au Vietnam, après Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Il a été conçu aux normes internationales et offrira plusieurs services articulés autour de 4 grands pôles: Conseil et tutorat emploi, Formations complémentaires, Certifications professionnelles et Préincubation entrepreneuriale.

Le recteur de l’AUF a également inauguré, le 13 mars, le 1er Campus Numérique Francophone 5.0 à Hanoï (CNF Hanoï), situé à l’Institut Polytechnique. Cet espace permet aux étudiants, enseignants et chercheurs de se former aux savoirs et aux technologies numériques et de se familiariser avec de nouvelles pratiques numériques. Le CNF Hanoï propose des activités et services au profit des étudiants francophones et francophiles des universités vietnamiennes, dont des formations sur les nouvelles technologies, des concours numériques, des activités animées par les clubs estudiantins francophones, etc.

Ces deux espaces sont mis à la disposition des universités membres de l’AUF au Nord et au Centre du Vietnam ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire du pays, soutenant ainsi la stratégie vietnamienne de développement de l'enseignement supérieur associé à l'innovation (projet de plan d’orientation stratégique pour le développement de l'enseignement supérieur pour la période 2021 - 2030, vision à l'horizon 2045).

Le CEF Da Nang et le CNF Hanoï font partie d’un vaste réseau de près de 70 CEF et une quarantaine de CNF animés par l’AUF et ses partenaires. Une plateforme numérique mondiale, intégrée et collaborative, relie l’ensemble de ces espaces de services de l’AUF, afin d’enrichir l’offre de formation présentielle par des formations à distance partagées et de favoriser la diffusion d’événements et de bonnes pratiques.

Des actions en faveur de la jeunesse francophone

Lors de cette mission, le 13 mars, la délégation de l’AUF a rencontré les Clubs Leaders Étudiants Francophones (CLEF) au Vietnam dont trois sont labellisés AUF et ont rejoint ce réseau mondial de 161 clubs répartis sur 50 pays. Il s’agit du Club de tourisme «La route de la découverte» de l’Université de langues et d’études internationales, du Club HANU Francophile de l’Université de Hanoï et du Club francophone de l’Université de Droit de Hô Chi Minh-Ville.

L’AUF est convaincue que l’amélioration de l’employabilité des étudiants passe particulièrement par leurs engagements extra-académiques qui leur confèrent des compétences transférables au monde du travail. L’objectif de ce réseau est ainsi de créer des espaces d’expression pour les jeunes qui contribuent à les autonomiser en développant leur sens de l’initiative et leur esprit entrepreneurial.-CPV/VNA