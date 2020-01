Le chef adjoint de l’Audit d’Etat Nguyen Tuan Anh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’an 2020 est une année importante pour estimer la Stratégie de développement de l’Audit d’Etat pour la période 2010-2020 et mettre en œuvre la nouvelle stratégie pour 2020-2030.

A cette occasion, le chef adjoint de l’Audit d’Etat Nguyen Tuan Anh a accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information une interview sur les plans et orientations pour le Nouvel An de son secteur.

Estimant la Stratégie de développement de l’Audit d’Etat pour la période 2010-2020, Nguyen Tuan Anh a estimé que l’appareil de l’Audit d’Etat se développait de manière assez complète en termes de quantité, de qualité et de structure. L'Audit d'État s’intéressait aussi au développement des ressources humaines, à l'application des technologies de l'information et à l’intégration internationale.



Particulièrement, en 2018, l’Audit d’Etat a organisé avec succès la 14e Assemblée de l’ASOSAI (Organisation asiatique des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques).



Le 1er juillet 2020, la Loi sur l’Audit d’Etat entrera en vigueur, a-t-il ajouté. Pour 2020, l’Audit d’Etat se concentrera sur l’amélioration de la qualité des activités d’audit, l’organisation des formations professionnelles pour s’efforcer d’accomplir les missions confiées.



A propos du rôle de l’Audit d’Etat du Vietnam en tant que président des ASOSAI pour la période 2018-2021, Nguyen Tuan Anh a annoncé que l’Audit d’Etat continuerait la consolidation et le renforcement des relations de coopération avec les agences d'audit, la mise en œuvre active et efficace des programmes et projets financés par l'étranger.



En tant que président de l’ASOSAI, l’Audit d’Etat du Vietnam se préparera minutieusement à la 55e réunion du Comité exécutif, prévue en mars 2020 au Bangladesh.

En outre, l’Audit d’Etat va présider et organiser certaines activités selon le plan d’ASEANSAI 2020. Il va coopérer avec l’agence d’audit de Thaïlande pour organiser avec succès la 15e Assemblée de l’ASOSAI. -VNA