L'auditeur général de l'État, Tran Sy Thanh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Audit d'État a rempli avec succès le rôle de président de l'Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) pour le mandat 2018-2021, a souligné l'auditeur général de l'État, Tran Sy Thanh.

Il s'agit d'un succès remarquable, favorisant la bonne tradition de coopération internationale de l'Audit d'État ces dernières années, a-t-il affirmé lors d’une réunion tenue le 19 octobre à Hanoï pour résumer le mandat du président de l’ASOSAI 2018-2021 et de la 15 Assemblée de l'ASOSAI.

Selon un rapport présenté lors de la réunion, durant trois ans d’assumer la présidence de l’ASOSAI, l'Audit d'État arrivait toujours en tête dans la direction des Institutions supérieures de contrôles (ISC) membres pour mettre en œuvre avec succès les programmes importants de l'ASOSAI avec de nombreux résultats exceptionnels.



En particulier, durant la pandémie de COVID-19, récemment, l'Audit d'État s'est coordonné avec le Secrétariat de l'ASOSAI (Audit d'État de Chine) et l'Audit d'État de Thaïlande pour organiser en ligne la 15e Assemblée de l'ASOSAI.



En tant que membre du Conseil exécutif de l'ASOSAI pour le mandat 2021-2024, l'Audit d'État jouera un rôle actif et responsable pour continuer à consolider et à promouvoir sa position actuelle au sein de la communauté de l’ASOSAI et du monde. - VNA