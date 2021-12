Conférence sur la création de l’Association des familles mixtes vietnamo-japonaises à Kyushu. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – L'Association des familles mixtes vietnamo-japonaises à Kyushu vivant dans la région de Kyushu et Okinawa (Japon) a vu le jour le 25 décembre lors d’une conférence tenue dans la préfecture de Fukuoka.



Dans sa lettre de félicitations, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, également président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens à l'étranger, a exprimé sa conviction que l'Association serait une adresse fiable pour connecter et aider la diaspora des Vietnamiens, aurait de nombreuses activités s’orientant vers le pays natal et de contributions actives au développement des relations d’amitié Vietnam - Japon.

Des représentants du consulat général du Vietnam à Fukuoka et le comité exécutif de l'Association des familles mixtes vietnamo-japonaises à Kyushu. Photo: VNA

S'exprimant lors d’une conférence sur la création de l’Association, le consul général du Vietnam à Fukuoka Vu Binh s'est engagé à soutenir les activités de l'Association.

Mme Nguyên Thi Minh Nguyêt a été élue présidente du Comité exécutif de l'Association.



La région de Kyushu et Okinawa au Japon comprend les sept préfectures de Kyushu et la préfecture d'Okinawa. -VNA