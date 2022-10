L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long. Photo: VNA

Londres (VNA) - L'Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni (VBUK) a tenu le 16 octobre son congrès avec l’élection d’un comité exécutif pour le mandat 2022-2027.

Lors de l'événement, le président de VBUK Phuong Hoang a évalué les résultats obtenus de l'association au cours du dernier mandat et a défini l'orientation de développement pour le nouveau.

En 2022, la VBUK a organisé de nombreuses activités reliant les entreprises nationales aux entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni, contribuant présenter aux consommateurs et entreprises au Royaume-Uni des produits vietnamiens tels que des objets en bois, des produits artisanaux, le riz, des produits aquatiques et des fruits frais.

Photo: VNA

En ce qui concerne l'orientation de développement dans les temps à venir, la VBUK se concentrera sur trois objectifs principaux: promouvoir les activités de promotion du commerce et des affaires entre les entreprises britanniques et européennes et vietnamiennes, promouvoir les activités communautaires pour améliorer la réputation de la communauté des affaires au Royaume-Uni et accroître les activités de bénévolat en faveur des groupes communautaires vietnamiens défavorisés au Royaume-Uni et au Vietnam.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long a appelé la VBUK à maintenir son rôle de «passerelle » reliant les communautés des affaires au Royaume-Uni et au Vietnam.

Il a affirmé que l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni soutient toujours la VUBK dans ses activités.-VNA