Soins médicaux pour les victimes de l'agent orange/dioxine dans le village de Hoa Binh, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’Association d’amitié Suisse-Vietnam a tenu le 23 novembre à la ville de Zurich, en Suisse, un échange culturel en vue de collecter de fonds destinés aux victimes de l’agent orange/dioxine au Vietnam et pour des projets communautaires.

L’événement a vu la participation d’une centaine de délégués vietnamiens et étrangers, dont l’ambassadrice du Vietnam en Suisse Le Linh Lan, et la présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam Anjuska Weil.

Lors de l’événement, l’ambassadrice du Vietnam Le Linh Lan a remercié l’Association d’amitié Suisse-Vietnam d’avoir accordé de bons sentiments, la solidarité et le soutien aux victimes de l’agent orange/dioxine, aux personnes handicapées et aux enfants vivant dans les régions lointaines et reculées du Vietnam.

Depuis sa fondation en 1982, l’Association d’amitié Suisse-Vietnam a organisé diverses activités pour soutenir des victimes de l’agent orange/dioxine, des victimes de bombes et de mines, des lépreux et des enfants défavorisés dans des villes et provinces vietnamiennes. L’association a également mené un programme de microcrédit en faveur des personnes âgées dans la ville centrale de Hue à partir de 2005. Plus de 1.200 prêts ont été octroyés aux habitants dans 25 districts et villages jusqu’en 2015. En outre, l’association a parrainé et développé des classes de langue vietnamienne à l'école Binh Minh à Zurich, premier établissement d’enseignement de la langue vietnamienne en Suisse destiné aux élèves d’origine vietnamien. -VNA